США вновь включили КНДР в список стран, причастных к торговле людьми

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США в очередной раз включили Северную Корею в список стран, причастных к торговле людьми и принудительному труду. Как отмечается в опубликованном 1 июля отчёте правительства США, в списке 11 стран, которые «осуществляют торговлю людьми в рамках финансируемых государством программ, принудительного труда в государственных медицинских службах или других секторах, сексуального рабства в государственных лагерях, найма или вербовки детей-солдат». Кроме Северной Кореи, в список входят Афганистан, Бирма, Китай, Куба, Эритрея, Иран, Россия, Южный Судан, Сирия и Туркменистан. В отчёте говорится, что в большинстве из этих стран, а также в Кении, Малайзии и Таиланде проживают северокорейские рабочие, которых Пхеньян заставляет работать бесплатно. Отмечается, что Китай не предпринял усилий по выявлению жертв торговли людьми из числа «крайне уязвимых северокорейских мигрантов». Северная Корея входит в список 19-й год подряд, то есть, с тех пор, как США начали публиковать соответствующие отчёты в 2001 году. В отчёте говорится, что женщины и дети в Северной Корее часто подвергаются сексуальной эксплуатации, в то время как принудительный труд остаётся частью «установленной системы политических репрессий и опоры экономической системы».