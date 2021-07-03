Мун Чжэ Ин: РК превратила кризис в возможность

Photo : YONHAP News

Меры Токио по ограничению поставок в РК трёх основных материалов для производства полупроводников и дисплеев, предпринятые в начале июля 2019 года, были равносильны «внезапной атаке». Об этом заявил президент РК Мун Чжэ Ин в ходе посещения 2 июля штаб-квартиры Корейской ассоциации международной торговли в Сеуле. Два года назад Япония ограничила поставки в РК фторированного полиимида, фоторезиста и фтористого водорода. Правительство РК тогда приняло решение развивать собственное производство и диверсифицировать каналы импорта. «Успехи оказались больше, чем ожидалось, и РК превратила кризис в возможность, приобретя уверенность в себе»,- подчеркнул глава государства. Он добавил, что зависимость от Японии в отношении фтористого водорода, используемого для производства полупроводников, сократилась с 50% до менее чем 20%. РК обеспечила собственную технологию производства фторированного полиимида, важного материала для дисплеев. Зависимость от Японии была снижена до 25% процентов для ста основных товаров, на которые приходится значительная часть отечественной промышленности,- добавил Мун Чжэ Ин. Он подтвердил намерение правительства продолжать поддержку таких ключевых стратегических отраслей как полупроводники и аккумуляторы.