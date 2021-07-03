Министр финансов и глава Банка Кореи обсудили экономическую ситуацию

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Налогово-бюджетная и денежно-кредитная политика должны проводиться согласованно, поскольку страна сталкивается с растущими экономическими рисками. Договорённость об этом была достигнута в ходе состоявшейся 2 июля в Сеуле встречи вице-премьера, министра планирования и финансов РК Хон Нам Ги и управляющего Банком Кореи Ли Чжу Ёля. Как отмечается в совместном заявлении участников встречи, правительство и Банк Кореи должны координировать налогово-бюджетную и денежно-кредитную политику с экономической ситуацией. Они разделили мнение о том, что Банку Кореи необходимо скорректировать денежно-кредитную политику таким образом, чтобы уменьшить побочный эффект от низкой учётной ставки. Хон Нам Ги и Ли Чжу Ёль отметили, что отечественная экономика в целом быстро восстанавливается, но восстановление отдельных отраслей происходит неравномерно, а для полного восстановления рынка труда, вероятно, потребуется время. Они выразили обеспокоенность по поводу нарастания финансового дисбаланса, заявив, что на фондовые рынки и рынки недвижимости поступает поток средств, а долги домохозяйств быстро растут.