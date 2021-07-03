Министерство по делам воссоединения РК не знает об обмене письмами лидеров Юга и Севера

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Министерству по делам воссоединения РК ничего не известно о том, что лидеры Юга и Севера Кореи обменялись письмами, в которых обсудили возможность проведения саммита в формате видеоконференции. Об этом сообщил 2 июля журналистам представитель министерства Чха Док Чхоль в ответ на просьбу прокомментировать сообщения СМИ о том, что президент РК Мун Чжэ Ин и северокорейский лидер Ким Чон Ын обменялись личными письмами, в которых обсудили возобновление межкорейских переговоров. Якобы, такой обмен имел место в мае, совпав по времени с южнокорейско-американским саммитом. Между тем, Чха Док Чхоль добавил, что у южнокорейской стороны имеются технические возможности для проведения межкорейского виртуального саммита в любое время, поскольку в апреле был построен конференц-зал, предназначенный для видеопереговоров с Севером.