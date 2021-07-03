Парламент РК потребовал от Токио убрать острова Токто с Олимпийской карты

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1 июля Национальное собрание РК приняло резолюцию с осуждением использования Японией Олимпийских игр в Токио в политических целях. В документе, в частности, говорится: «Национальное собрание РК осуждает тот факт, что на карте прохождения Олимпийского огня, размещённой на официальном сайте Олимпиады в Токио, южнокорейские острова Токто отмечены точкой, которая окрашена так же, как и территория Японии». В резолюции озвучено требование к японской стороне немедленно исправить обозначение Токто. В резолюции также содержится призыв к Международному олимпийскому комитету поддержать требование РК, поскольку действия Токио противоречат «духу Олимпийских игр и принципу разделения политики и спорта». Вместе с тем парламент призвал правительство принять жёсткие и действенные дипломатические меры для решения данной проблемы. Между тем, острова Токто находятся под контролем Сеула после освобождения Кореи в 1945 году от протектората Японии.