Бывший генпрокурор – на первом месте в списке потенциальных кандидатов в президенты РК

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Бывший генеральный прокурор Юн Сок Ёль, не принадлежащий ни к какой партии, занимает первое место в списке потенциальных кандидатов в президенты РК. Его поддержали 25% участников опроса, проведённого с 29 июня по 1 июля агентством Gallup Korea среди тысячи взрослых жителей страны. Он улучшил свои позиции на 4% по сравнению с предыдущим опросом, проведённым в начале июня. На втором месте губернатор провинции Кёнгидо Ли Чжэ Мён, рейтинг которого остался таким же, как и месяц назад – 24%. Разрыв в 1% находится в пределах погрешности. Ли Нак Ён, бывший премьер-министр и лидер правящей Демократической партии Тобуро, занял третье место, набрав 6%. У остальных пяти кандидатов – бывшего председателя комитета по аудиту и инспекциям Чхве Чжэ Хёна, председателя партии Сила народа Ли Чжун Сока, бывшего премьер-министра Чон Сэ Гюна, депутата Национального собрания от оппозиционной партии Сила народа Хон Чжун Пхё и бывшего министра юстиции Чху Ми Э – по 2%. Уровень поддержки правящей Демократической партии Тобуро и ведущей оппозиционной Сила народа оказался одинаковым – по 32%. Поддержка правящей партии не изменилась по сравнению с предыдущим месяцем, в то время как поддержка ведущей оппозиционной партии повысилась на 2%. Политику действующего президента РК Мун Чжэ Ина поддерживают 38% респондентов, что на 2% меньше, чем месяц назад. Отрицательную оценку деятельности главы государства дали 54% опрошенных, что на 3% больше. Погрешность при обработке данных составляет ±3,1% при уровне достоверности 95%.