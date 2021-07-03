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Политика

Делегация РК обсудит со странами Латинской Америки сотрудничество в сельском хозяйстве

Write: 2021-07-02 16:04:03Update: 2021-07-02 16:05:29

Делегация РК обсудит со странами Латинской Америки сотрудничество в сельском хозяйстве

Photo : KBS News

На следующей неделе делегация в составе представителей министерства иностранных дел и управления по развитию сельских районов РК посетит три страны Латинской Америки - Колумбию, Коста-Рику и Гватемалу. Там пройдут переговоры  по вопросам сотрудничества в области цифровых и экологически чистых технологий сельскохозяйственного производства,- сообщили 2 июля в МИД РК. Визит будет проходить в рамках диверсификации дипломатических и торгово-экономических связей за счёт расширения сотрудничества со странами Юго-Восточной Азии и Центральной Америки, которую проводит правительство Мун Чжэ Ина. Члены делегации встретятся с высокопоставленными должностными лицами трёх стран, в том числе, с министрами сельского хозяйства. В Гватемале делегация примет участие в форуме по вопросам зелёного и цифрового партнёрства в сельскохозяйственном секторе. 
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