Премьер-министр РК призвал народ страны активизировать борьбу против COVID-19

Photo : YONHAP News

Премьер-министр РК Ким Бу Гём призвал народ страны активизировать борьбу против пандемии COVID-19 в связи с возобновлением роста заболеваемости. В опубликованном 2 июля заявлении он назвал нынешнюю ситуацию «серьёзным кризисом», поскольку после июньского спада число заражённых стало расти, и число новых случаев превысило 800. Премьер-министр напомнил, что в последние три дня на долю столичного региона приходятся более 80% новых случаев инфекции. Кроме того, там регистрируются 90% случаев высокозаразного варианта Дельта. Он не исключил ужесточения мер социального дистанцирования по итогам консультаций с муниципальными властями. Ким Бу Гём призвал людей по возможности воздержаться от участия в частных собраниях и соблюдать масочный режим. Он призвал Корейскую конфедерацию профсоюзов отменить массовый митинг, запланированный на 3 июля.