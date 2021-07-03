Начал вещание международный телеканал KBS KOREA

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1 июля начал работу обновлённый международный телеканал на корейском языке KBS KOREA, который пришёл на смену существовавшему ранее телеканалу KBS World 24. Программа KBS KOREA включает информационные и другие контенты телеканала KBS1, а также ряд документальных передач. Они транслируются в режиме реального времени, в результате чего зарубежные соотечественники получают актуальную информацию одновременно с жителями РК. Кроме того, в программе канала передачи о корейском языке, истории Кореи, контенты для детей. KBS KOREA доступен на таких платформах как спутниковое телевидение, IPTV, OTT и YouTube. Канал также транслирует DirecTV, американский провайдер спутниковых услуг прямого эфира. Если передачи канала KBS WORLD 24 можно было принимать через международную спутниковую связь или сети Интернет в США, Европе и Африке, то передачи KBS KOREA доступны также во всех странах Азии, на Ближнем Востоке и в Центральной Америке. Благодаря соглашению, подписанному с оператором спутниковой связи KT SAT, они доступны экипажам судов в открытом море. Передачи транслируются через спутник Mugungwha 5A, который специализируется на высокоскоростной морской спутниковой связи. По словам исполнительного директора KBS WORLD Квон О Хуна, все любимые программы южнокорейцев сейчас доступны в любом уголке планеты. Он добавил, что KBS KOREA может стать любимым телеканалом корейцев всего мира.