4 июля в РК 711 новых случаев COVID-19

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По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, за сутки 4 июля в стране зарегистрированы 711 новых случаев COVID-19. Хотя это меньше, чем 826 случаев 2 июля, 794 - 3 июля и 743 – 4 июля, органы здравоохранения связывают сокращение исключительно с меньшим числом тестирований в выходные дни. Общая ситуация вернулась к уровню начала января, когда страна была охвачена третьей волной пандемии. Беспокойство вызывает то, что растёт число очагов инфекции в школах, ресторанах, крытых спортзалах и развлекательных заведениях. Более 80% новых случаев составляет доля столичного региона, а почти половина заболевших – молодые люди в возрасте до 30 лет. 7% заболевших приходятся на высокозаразный вариант вируса Дельта. Общее число заболевших с начала пандемии составило 160.795 человек. В результате осложнения хронических заболеваний, вызванных COVID-19, за минувшие сутки умерли 2 человека, общее число умерших – 2.028 человек. С момента начала вакцинации против COVID-19 одной дозой вакцин привиты 15 млн 347 тыс. человек, или 29,6% населения страны. 5 млн 321 тыс. человек, или 10,3% населения, вакцинированы полностью. За минувшие сутки 430 человек выписаны из стационаров по окончании лечения. Вылечились в общей сложности 150.044 человека.