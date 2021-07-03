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Экономика

Цены на нефть в РК максимальные с ноября 2018 года

Write: 2021-07-05 10:35:42Update: 2021-07-05 18:37:11

Цены на нефть в РК максимальные с ноября 2018 года

Photo : KBS News

Розничные цены на нефть растут в РК девятую неделю подряд и достигли самого высокого уровня почти за три года на фоне глобального роста цен на нефть. Как сообщила 4 июля Корейская государственная нефтяная корпорация, средняя цена автомобильного бензина по стране составила в конце июня 1.600,9 воны (1,40 доллара) за литр, что на 13,5 воны выше, чем на предыдущей неделе. Стоимость бензина превысила 1.600 вон впервые с ноября 2018 года. Средняя цена дизельного топлива составила на прошлой неделе 1.398,1 воны (1,24 доллара) за литр. Мировые цены на нефть сейчас составляют около 75 долларов за баррель, что более чем на 40%  выше, чем в начале текущего года. Это вызывает обеспокоенность по поводу глобальной инфляции и замедляет восстановление экономики после кризиса, вызванного COVID-19.
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