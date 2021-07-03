РК признана страной с развитой экономикой

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РК отнесена к числу стран с развитой экономикой. Соответствующее решение было принято 2 июля на 68-м заседании правления Конференции ООН по торговле и развитию (UNCTAD), которое проходило в штаб-квартире организации в Женеве. РК стала первой страной с момента создания UNCTAD в 1964 году, статус которой был повышен с развивающейся экономики до развитой. Организация делит страны-члены на четыре группы по региональному принципу, принятому ООН. РК до недавнего времени относилась к группе А, в которую входят страны Азии и Африки. Сейчас она помещена в группу В вместе с западноевропейскими странами. В ней в общей сложности 32 страны, в том числе, Германия, Франция и Япония. Ранее постоянный представитель РК при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Ли Тхэ Хо заявил, что Сеул, который является шестым по величине донором инициативы ВТО «Помощь в интересах торговли», надеется играть более активную роль в деятельности UNCTAD. РК за полвека превратилась из страны-получателя помощи ООН в страну-донора, вдохновив своим примером многие развивающиеся страны перенять южнокорейский опыт экономического строительства.