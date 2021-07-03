Продажи импортных автомобилей сократились в июне в РК на 4,2%

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Как сообщила 5 июля Корейская ассоциация импортёров и дистрибьюторов автомобилей, в июне в стране зарегистрирован 26.191 новый автомобиль зарубежного производства. Это на 4,2% меньше по сравнению с предыдущим годом. По словам экспертов, причиной сокращения является продолжающаяся пандемия COVID-19. Три германских производителя - Audi-Volkswagen, BMW Group и Mercedes-Benz - продали в общей сложности 17.812 автомобилей, что на 2,4% больше, чем в июне прошлого года. На их долю пришлись 70% импортных автомобилей, проданных в РК в прошлом месяце. Продажи продукции японских производителей - Honda Motor, Toyota Motor и Lexus - упали на 24% по сравнению с июнем прошлого года, составив 2.070 единиц. С января по июнь текущего года зарубежные автопроизводители продали в РК в общей сложности 147.757 автомобилей, что на 15% больше, чем за тот же период прошлого года. В мае на импортные бренды приходилось 18,6% южнокорейского рынка легковых автомобилей, что на 3,13% больше, чем год назад.