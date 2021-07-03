Население Сеула продолжает сокращаться

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В этом году темпы сокращения населения Сеула оказались самыми высокими за последние пять лет. Это связано с резким ростом цен на жильё и экономическим спадом. По данным министерства административного управления и безопасности, население Сеула по состоянию на июнь этого года составляло 9 млн 560 тыс. человек. Это на 154.856 человек или 1,59% меньше, чем в том же месяце прошлого года. Данные не включают проживающих в Сеуле иностранцев. По состоянию на июнь 2016 года в Сеуле проживали 9 млн 990 тыс. человек, и с тех пор их число неуклонно снижается. Самое существенное сокращение численности населения отмечено в муниципальном округе Новон-гу на севере столицы – почти на 13 тыс. человек. При этом округа Кандон-гу и Ёндынпхо-гу сообщили о росте населения.