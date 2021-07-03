РК и США обсуждают план проведения совместных учений

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РК и США обсуждают, когда и как проводить свои ежегодные летние совместные учения. Об этом сообщил 5 июля журналистам представитель министерства обороны РК Пу Сын Чхан, подчеркнув, что сроки, масштабы и способы их проведения не определены. Ранее в южнокорейском военном ведомстве заявили, что при планировании предстоящих учений будут учтены такие моменты как эпидемическая ситуация в стране, межкорейские отношения и передача Сеулу оперативного контроля над своими войсками. РК и США обычно проводят крупные совместные учения два раза в год - в марте и в августе. В прошлом году они были отменены из-за пандемии коронавируса, а в этом году состоялись в марте в сокращённом виде. По данным ряда источников, очередные учения могут начаться примерно 10 августа и продлиться три недели в форме компьютерного моделирования без полевой фазы. Между тем, ряд общественных организаций и экспертов призывают к их отмене, чтобы сдвинуть с мёртвой точки застопорившиеся переговоры о денуклеаризации. Однако правительства РК и США заявляют, что совместные учения, которые носят исключительно оборонительный характер, имеют решающее значение для обеспечения боевой готовности.