В РК началась вакцинация от COVID-19 тех, кто не сделал прививки в первом полугодии

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5 июля в РК началась вакцинация от COVID-19 около 307 тыс. жителей страны, которые должны были пройти её в первом полугодии, но по какой-то причине не сделали прививки. Среди них 197 тыс. пожилых людей в возрасте от 60 до 74 лет, которые записывались на вакцину AstraZeneca, но не получили прививку из-за нехватки препарата, а также около 110 тыс. сотрудников экстренных служб – полиции, пожарной охраны и морской полиции. Всем им будут сделаны прививки вакциной Pfizer. Одновременно началась так называемая «смешанная вакцинация». Привитые первой дозой вакцины AstraZeneca получат вторую дозу вакцины Pfizer. В связи со значительным ростом числа заражённых COVID-19 в столичном регионе все без исключения жители Сеула, Инчхона и провинции Кёнгидо обязаны соблюдать масочный режим как в помещении, так и на открытом воздухе, даже если они были вакцинированы. Кроме того, на территории столичного региона введён запрет на употребление алкоголя в общественных местах, таких как парки и прибрежная зона, после 22 часов. Эти меры будут действовать до тех пор, пока эпидемическая ситуация не улучшится. По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, за сутки 4 июля в стране зарегистрированы 711 новых случаев COVID-19. Общая ситуация вернулась к уровню начала января, когда страна была охвачена третьей волной пандемии. Более 80% новых случаев составляет доля столичного региона, а почти половина заболевших – молодые люди в возрасте до 30 лет. 7% заболевших приходятся на высокозаразный вариант вируса Дельта.