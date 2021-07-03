ВМС РК присоединились к международным учениям в Тихом океане

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Южнокорейские военно-морские силы присоединились к международным учениям которые проходят в Тихом океане,- сообщили 5 июня в штабе ВМС. Военно-морские силы РК, США, Японии и Австралии проводят совместные учения Pacific Vanguard у восточного побережья Австралии, которые продолжатся до 10 июля. Южнокорейский эсминец «Вангон» водоизмещением 4.400 тонн и находящиеся на его борту 200 членов экипажа примут участие в отработке противолодочной операции и имитации морского боя. Данные учения проводятся каждые два года, и в 2019 году РК принимала в них участие в качестве наблюдателя. РК планирует также в конце июля принять участие в крупномасштабных военно-морских учениях Talisman Sabre. В них участвуют США, Австралия, Великобритания, Япония, Канада и Новая Зеландия.