Несмотря на запрет, профсоюзы провели массовую акцию

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Несмотря на предупреждения правительства о возможной жёсткой реакции, около 8 тысяч членов Корейской конфедерации профсоюзов собрались в середине дня 3 июля в центре Сеула. Первоначально проведение массовой акции планировалось в районе Ёыйдо на западе столицы, поблизости от здания Национального собрания, но полиция заблокировала доступ в этот район. Участники акции прошли по проспекту Чонно, выкрикивая требования отменить временную занятость, прекратить практику сокращения рабочих мест, повысить минимальную заработную плату и принять меры к предотвращению несчастных случаев на производстве. Мероприятие длилось около двух часов, все его участники были в масках, но социальная дистанция не соблюдалась. Между протестующими и полицией произошли незначительные физические столкновения. Один из участников акции арестован по обвинению в нападении на полицейского.