7 июля РК и Нидерланды проведут видео-саммит

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7 июля президент РК Мун Чжэ Ин и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте проведут видео-саммит, в ходе которого обсудят двусторонние связи и международные вопросы. Как сообщила 5 июля журналистам представитель администрации южнокорейского президент Пак Кён Ми, это будет первый за три года саммит между двумя странами. Она добавила, что РК и Нидерланды являются мировыми лидерами в производстве полупроводников и электронного оборудования, что означает большой потенциал для взаимовыгодного сотрудничества, обеспечивающего стабильность глобальных цепочек поставок. Нидерланды являются вторым по величине европейским торговым партнёром РК. В этой связи лидеры двух стран планируют обсудить пути расширения горизонтов сотрудничества на мировой арене на основе «всеобъемлющего партнёрства, ориентированного в будущее», которое было установлено между двумя странами в 2016 году, - сказала Пак Кён Ми.