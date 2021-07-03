Объединились два кандидата в президенты от правящей партии

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5 июля два кандидата в президенты от правящей Демократической партии Тобуро Чон Сэ Гюн и Ли Гван Чжэ заявили утром об объединении для участия в выборах в следующем году. Депутат Национального собрания трёх созывов Ли Гван Чжэ обещал помочь бывшему премьер-министру Чон Сэ Гюну в президентской гонке. Он подчеркнул, что Демократическая партия Тобуро должна обязательно победить на выборах и остаться у власти в качестве правящей партии, чтобы страна могла двигаться вперёд. Эксперты полагают, что объединение кандидатур направлено на противодействие ещё одному представителю правящей партии, губернатору провинции Кёнгидо Ли Чжэ Мёну, лидирующему среди кандидатов в президенты. Он обещает, став президентом, немедленно приступить к активной политике стимулирования экономики, расширения возможности для инвестиций и создания основы устойчивого роста. 5 июля о своём намерении принять участие в президентских выборах будущего года объявил бывший премьер-министр, бывший депутат Национального собрания РК пяти созывов и бывший глава правящей партии Ли Нак Ён. В видеообращении, распространённом через канал YouTube, он пообещал превратить РК в «страну, которая защищает жизнь человека», сократить растущее экономическое неравенство, укрепить систему национального благосостояния и увеличить долю среднего класса до 70% населения. Ранее на прошлой неделе о своём участии в президентских выборах объявил бывший генеральный прокурор Юн Сок Ёль. Он обещал «восстановить распавшуюся свободную демократию и верховенство закона», обвинив нынешнюю администрацию в «приватизации власти». Кроме того, он подверг критике политику отказа от ядерной энергетики в пользу возобновляемых источников энергии, провозглашённую нынешней администрацией.