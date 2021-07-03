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Политика

Президент РК предупредил о суровом наказании за препятствия борьбе с пандемией

Write: 2021-07-05 16:21:45Update: 2021-07-05 18:36:36

Президент РК предупредил о суровом наказании за препятствия борьбе с пандемией

Photo : YONHAP News

Правительство будет вынуждено принимать жёсткие законные меры против коллективных действий, включая крупномасштабные митинги, которые нарушают требования социального дистанцирования. Об этом заявил президент РК Мун Чжэ Ин в ходе состоявшейся 5 июля встречи со своими помощниками, имея в виду коллективные действия членов Корейской конфедерации профсоюзов. Несмотря на запреты, около 8 тысяч членов Корейской конфедерации профсоюзов собрались в середине дня 3 июля в центре Сеула. Участники акции прошли по проспекту Чонно, выкрикивая требования отменить временную занятость, прекратить практику  сокращения рабочих мест, повысить минимальную заработную плату и принять меры к предотвращению несчастных случаев на производстве. Президент подчеркнул, что страна переживает очередной критический момент в своих усилиях по борьбе с пандемией над COVID-19. Он напомнил о росте заболеваемости, в первую очередь, в столичном регионе. 
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