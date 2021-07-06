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В Корее

В результате проливных дождей на юге страны погиб один человек

Write: 2021-07-06 09:50:01Update: 2021-07-06 11:03:08

В результате проливных дождей на юге страны погиб один человек

Photo : YONHAP News

Сильные дожди, которые с 5 июля идут в южных провинциях страны, привели к гибели одного человека и вынудили 47 человек покинуть свои дома. Как сообщили в Центральном штабе по борьбе со стихийными бедствиями, чрезвычайными ситуациями и катастрофами,  60-летняя женщина обнаружена мёртвой 6 июля около 5 часов утра в уезде Хэнам-гун провинции Чолла-Намдо. Как полагают, она утонула в результате быстрого подъёма уровня воды. В провинции Чолла-Намдо, городах Пусане и Кванчжу  остановлено движение на 12 участках автодорог из-за подтопления, а также угрозы оползней. Отмечены сбои в движении поездов и морских паромов. По соображениям безопасности запрещено посещение 11 национальных парков. В воде оказались 8 частных домов и 18,5 гектаров сельскохозяйственных угодий. В городе Кваняне повреждены два дома и два разрушены. По состоянию на 7 часов утра 6 июля в городе выпало 201,5 мм осадков. 128 домохозяйств в городе Пусане временно оставались без электроэнергии.
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