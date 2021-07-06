Сеул призывает продолжить международную поддержку мирных усилий на Корейском полуострове

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Сеул призывает продолжить международную поддержку усилий по установлению прочного мира на Корейском полуострове. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РК Чхве Чжон Мун, выступая 5 июля на совещании министров Стокгольмской инициативы по ядерному разоружению, которое прошло в формате видеоконференции. Как сообщили в южнокорейском внешнеполитическом ведомстве, Чхве Чжон Мун подробно рассказал участникам совещания об усилиях правительства страны по продвижению мирного процесса на полуострове. Он подтвердил необходимость укрепления международного режима ядерного нераспространения для достижения цели построения мира, свободного от ядерного оружия. В совещании приняли участие высокопоставленные дипломаты из 16 стран, не обладающих ядерным оружием. Оно состоялось в преддверии конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия, приуроченной к 50-летию вступления договора в силу.