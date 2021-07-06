В РК четвёртый день подряд более 700 новых случаев COVID-19

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По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, за сутки 5 июля в стране зарегистрированы 746 новых случаев COVID-19. Среднесуточное количество вновь выявляемых инфицированных составило за последнюю неделю 655 человек, что на 33,2% больше, чем неделей ранее. Это свидетельствует о том, что эпидемическая ситуация вернулась к уровню начала января, когда страна была охвачена третьей волной пандемии. Беспокойство медиков вызывает тот факт, что почти половина заболевших – молодые люди в возрасте до 30 лет, которые не подлежат вакцинации. Более 80% новых случаев приходятся на долю столичного региона, а количество заражённых вариантом вируса Дельта продолжает расти. Общее число заболевших с начала пандемии - 161.541 человек. В результате осложнения хронических заболеваний, вызванных COVID-19, за минувшие сутки умерли 4 человека, общее число умерших – 2.032 человека. С момента начала вакцинации против COVID-19 одной дозой вакцин привиты 15 млн 401 тыс. человек, или 29,7% населения страны. 5 млн 368 тыс. человек, или 10,3% населения, вакцинированы полностью. За минувшие сутки 716 человек выписаны из стационаров по окончании лечения. Вылечились в общей сложности 150.760 человек.