РК на 11-м месте в рейтинге «Мировое сверхбогатство-2021»

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4 июля американская исследовательская компания Wealth-X, специализирующаяся на исследовании богатства в современном мире, опубликовала девятый ежегодный рейтинг «Мировое сверхбогатство — 2021». Он учитывает количество жителей стран мира, относящихся к категории сверхбогатых, то есть, тех, чьё состояние превышает 30 млн долларов. РК заняла в рейтинге 11-е место, поднявшись на 2 ступеньки по сравнению с предыдущим годом. Число жителей страны, владеющих состоянием более 30 млн долларов, составило 6.080 человек. Это на 15% больше, чем в 2020 году. По оценке авторов исследования, на Земле проживают в общей сложности 295.450 сверхбогатых людей, совокупное состояние которых составляет 35,5 трлн долларов. На первом месте США, где проживают 101.240 сверхбогачей с совокупным состоянием 11 млрд 282 млн долларов. Далее в первой десятке Китай, Япония, Германия, Канада, Франция, Гонконг, Великобритания, Швейцария и Индия. После РК в рейтинге идут Италия и Россия.