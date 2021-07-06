Экспорт сельхозпродукции в первом полугодии достиг рекордного уровня

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По данным министерства продовольствия, сельского и лесного хозяйства РК, опубликованным 6 июля, экспорт сельскохозяйственной продукции в период с января по июнь текущего года составил 4 млрд 150 млн долларов, что является рекордной отметкой. Рост показателя в 15,4% в годовом исчислении также является максимальным с 2011 года. Эксперты сообщают, что такое увеличение экспорта вызвано высоким спросом на здоровые продукты питания в условиях пандемии коронавируса. Экспорт свежих овощей и фруктов составил 717 млн 800 тыс. долларов, увеличившись на 11,4% по сравнению с первой половиной прошлого года. Экспорт обработанных пищевых продуктов вырос за тот же период на 16,2%, составив 3 млрд 400 млн долларов. Экспорт сельскохозяйственной продукции в США увеличился на 13,6%, в Китай - на 19,2%, в Юго-Восточную Азию - на 28,2%, а в Японию - на 5,4%.