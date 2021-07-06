РК наращивает усилия по сдерживанию роста госдолга

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РК активизирует усилия по сдерживанию роста своего государственного долга в попытке улучшить финансовую устойчивость. Об этом заявил вице-премьер, министр планирования и финансов РК Хон Нам Ги в ходе встречи с Джеймсом Маккормаком, управляющим директором глобального рейтингового агентства Fitch Ratings. Она состоялась 5 июля в формате видеоконференции. Обсуждение экономической ситуации в стране и перспективы роста южнокорейской экономики обсуждаются в ходе ежегодных консультационных встреч с Fitch Ratings, которые продлятся до 8 июля. По словам Хон Нам Ги, финансовая ситуация в РК остаётся относительно стабильной, несмотря на пандемию COVID-19, но «упреждающие усилия» для сдерживания роста госдолга необходимы. На прошлой неделе правительство выразило намерение потратить 2 трлн вон (1 млрд 800 млн долларов) на погашение части государственного долга за счёт дополнительных налоговых поступлений. Ожидается, что Fitch Ratings определит суверенный кредитный рейтинг РК в течение одного-двух месяцев после завершения консультационных встреч. Агентство сохраняет рейтинг для РК на уровне «AA-» со стабильным прогнозом с 2012 года.