80 компаний РК сменили названия в первой половине 2021 года

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По данным Корейского депозитария ценных бумаг, опубликованным 6 июля, в первой половине текущего года в общей сложности 80 южнокорейских компаний по разным причинам сменили названия. Среди них 27 компаний, акции которых торгуются на главной бирже KOSPI, а также 53 компании, зарегистрированные на бирже акций высокотехнологичных компаний KOSDAQ. Это на 25 компаний больше, чем за тот же период прошлого года. 45% компаний, включая второго крупнейшего автопроизводителя Kia Motors, были переименованы в рамках усилий по повышению корпоративного имиджа. В частности, Kia Motors переименована в Kia Corporation, Mirae Asset Daewoo Securities стала Mirae Asset Securities, а Ssangyong Cement Industry была переименована в Ssangyong C&E. Среди других причин переименования диверсификация бизнеса (31,2%), выделение и слияние компаний (13,8%), управленческие цели и изменение корпоративных стратегий (7,3%).