Мун Чжэ Ин: РК готова играть глобальную роль как развитая страна

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РК готова играть глобальную роль в качестве развитой страны, признанной государствами-членами ООН. Об этом заявил 6 июля президент страны Мун Чжэ Ин в своём выступлении на еженедельном заседании кабинета министров, имея в виду решение Конференции ООН по торговле и развитию. 2 июля на 68-м заседании правления организации было принято решение отнести РК к числу стран с развитой экономикой. Теперь РК будет продолжать двигаться вперёд, чтобы стать страной, «задающей темп», и добросовестно выполняющей свои обязанности на мировой арене,- подчеркнул Мун Чжэ Ин. Президент напомнил, что правительство подготовило новый закон о компенсации малым предприятиям и индивидуальным предпринимателям убытков от ограничений, направленных на сдерживание распространения COVID-19. Это очень важно как «институциональная основа для системной компенсации»,- подчеркнул глава государства. Он также отметил, что в ближайшее время Национальное собрание примет закон об очередном дополнительном бюджете, предусматривающем оказание финансовой поддержки пострадавшим от пандемии коронавируса. Экспансионистская налогово-бюджетная политика правительства имеет тройной эффект: ускорение экономического роста, борьба с неравенством и увеличение налоговых поступлений. Дополнительные бюджеты играют важную роль в возрождении экономики и жизни людей, - добавил Мун Чжэ Ин.