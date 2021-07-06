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На фоне распространения COVID-19 объём онлайн-торговли в РК продолжает расти. Согласно данным Национального статистического управления, опубликованным 6 июля, сумма транзакций за покупки, совершённые в режиме онлайн, составила в мае 16 трлн 100 млрд вон (14 млрд долларов), что на 26% больше, чем год назад. Майский показатель оказался самым высоким с ноября 2001 года, когда начался сбор соответствующих данных. Покупки, совершенные с помощью смартфонов, планшетов и других мобильных устройств, составили 71,2% общей стоимости онлайн-покупок. Наибольшая доля онлайн-торговли приходится на сферу общественного питания, включая доставку еды – 2 трлн 140 млрд вон (1 млрд 900 млн долларов). Рост в этом секторе составил 62,2%. Онлайн-продажи продуктов питания увеличились на 38,1%, бытовой техники, электроники и средств связи - на 18,1% в годовом исчислении.