В РК уже неделю выявляются порядка 700 новых случаев COVID-19

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В РК в течение недели выявляются порядка 700 новых случаев COVID-19. По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, за сутки 5 июля в стране зарегистрированы 746 новых случаев инфекции. 690 случаев выявлены внутри страны, а 56 – на карантинных пунктах в аэропортах. Эпидемическая ситуация вернулась к уровню начала января, когда страна была охвачена третьей волной пандемии. Беспокойство медиков вызывает тот факт, что почти половина заболевших – молодые люди в возрасте до 30 лет. Более 80% новых случаев приходятся на долю столичного региона, где, по мнению медиков, сложилась кризисная ситуация. Количество заражённых вариантом вируса Дельта удваивается каждую неделю. 6 июля премьер-министр РК Ким Бу Гём провёл специальное совещание по обсуждению эпидемической ситуации в столичном регионе. В своём выступлении он заявил, что всего лишь за одно нарушение карантинных мер предприятиям общественного питания или развлекательным заведениям может грозить десятидневная приостановка работы. Он напомнил, что столь строгие меры предусмотрены поправками в Закон о профилактике инфекционных заболеваний, вступающими в силу 8 июля. Глава правительства призвал частных предпринимателей и малый бизнес к сотрудничеству в борьбе с COVID-19. Он подчеркнул, что в настоящее время в стране сложилась одна из самых сложных ситуаций с начала пандемии коронавируса, когда количество новых случаев инфекции быстро растёт. С момента начала вакцинации против COVID-19 одной дозой вакцин привиты 15 млн 401 тыс. человек, или 29,7% населения страны. 5 млн 368 тыс. человек, или 10,3% населения, вакцинированы полностью. В связи с ростом числа инфицированных среди молодёжи мэр Сеула О Сэ Хун призвал правительство приложить усилия для активизации вакцинации жителей столицы в возрасте до 30 лет. Он обратился к правительству с просьбой выделить Сеулу дополнительное количество вакцин. Правительство РК договорилось с правительством Израиля о поставках 700 тыс. доз вакцины Pfizer в рамках так называемого «вакцинного свопа». Вакцины прибудут 7 июля. Такое же количество вакцин южнокорейская сторона вернёт Израилю в сентябре.