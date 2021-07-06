Компания Jungheung Construction - предпочтительный покупатель Daewoo E&C

Строительная компания средняя размера Jungheung Construction выбрана предпочтительным участником торгов на приобретение контрольного пакета акций компании Daewoo Engineering & Construction. Об этом сообщили 5 июля в Инвестиционном фонде Корейского банка развития (KDB), добавив, что выставляемые на продажу 50,7% акций Daewoo E&C оценивается примерно в 2 трлн вон (1 млрд 700 млн долларов). По словам президента фонда Ли Дэ Хёна, решение о предпочтительном покупателе принято с учётом «скорости и уверенности заключения сделки, а также стабильности руководства Daewoo Engineering & Construction. В прошлом месяце компания Jungheung Construction предложила за контрольный пакет акций Daewoo Engineering & Construction 2 трлн 300 млрд вон (2 млрд долларов), в то время как консорциум во главе с другой строительной компанией DS Networks предложил 1 трлн 800 млрд вон (1 млрд 600 млн долларов). После этого Jungheung Construction сообщила о том, что её предложение будет пересмотрено. В связи с этим Инвестиционный фонд Корейского банка развития призвал консорциум DS Networks также подать пересмотренное предложение. В 2018 году компания Hoban Construction была выбрана в качестве предпочтительного участника торгов для покупки доли в Daewoo Engineering & Construction, но позже она отказалась от покупки более крупного конкурента, сославшись на скрытые убытки его зарубежных предприятий. Между тем, профсоюз Daewoo Engineering & Construction категорически возражает против поспешной продажи компании. По мнению одного из руководителей профсоюза, не так важно, кто будет новым владельцем компании, как её стабильная работа. В апреле Daewoo Engineering & Construction сообщила о чистой прибыли в первом квартале этого года в размере 147 млрд 900 млн вон (131 млн долларов), что на 138,9% процента больше, чем за тот же период прошлого года. Операционная прибыль застройщика за период с января по март почти удвоилась и составила 229 млрд 400 млн вон (203 млн долларов).