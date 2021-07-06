Лидеры РК и Фиджи обменялись письмами по случаю 50-летия дипотношений

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6 июля лидеры РК и Фиджи обменялись письмами по случаю 50-летия установления дипломатических отношений между двумя странами. Как сообщили в администрации южнокорейского президента, в письме своему фиджийскому коллеге Джиодзи Коноуси Конроте президент Мун Чжэ Ин напомнил, что двусторонние отношения постоянно развиваются с 1971 года. Он выразил надежду на то, что две страны будут расширять сотрудничество в различных сферах, включая политику, бизнес и культуру, преодолевая кризис COVID-19. Стороны планируют заложить основу для «более стабильного сотрудничества в целях развития» посредством Рамочного соглашения о грантовой помощи, которое планируется подписать 9 июля. Лидер Фиджи написал в своём письме Мун Чжэ Ину, что две страны демонстрируют общую надежду в соглашении о тесном партнёрстве во имя глобального процветания, мира и безопасности.