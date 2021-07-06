В РК продолжается старение общества

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В РК доля населения в возрасте от 50 до 59 лет оказалась самой большой. Об этом сообщили в министерстве административного управления и безопасности, представив статистические данные по состоянию на 30 июня. К данной возрастной категории относятся 8 млн 593 тыс. человек или 16,6% населения. Далее следуют люди в возрасте от 40 до 49 лет - 15,9%, от 60 до 69 лет - 13,5%, от 20 до 29 лет - 13,05%. По сравнению с 2008 годом представители возрастной группы от 30 до 39 лет опустились со второго на четвёртое место по доле среди населения. Значительно сократилась и численность жителей страны в возрасте от 10 до 19 лет. Между тем, средний возраст населения составил 43,4 года, что на 6,4 года больше, чем в 2008 году. Показатель женщин составил 44,6 года. Это на 2,3 года выше, чем у мужчин. Общая численность населения страны составила 51 млн 672 тыс. человек. Это на 33,5 тыс. меньше, чем по состоянию на март этого года. Таким образом, снижение численности населения, которое впервые было зафиксировано в прошлом году, продолжается и в этом году.