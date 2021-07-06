В РК зарегистрировано более 1.200 новых случаев COVID-19

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В РК наблюдается резкий рост числа новых случаев COVID-19. По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, за сутки 6 июля в стране зарегистрированы 1.212 новых случаев инфекции. Это второй показатель после 25 декабря прошлого года, когда отметка достигла 1.240 человек во время третьей волны пандемии. Показатель превысил уровень в 1.200 новых случаев впервые за 194 дня. В июне количество новых случаев заражения держалось на уровне от 300 до 700, в июле была преодолена черта в 800. Общее число заболевших с начала пандемии - 162.753 человека. Резкое увеличение показателя может объясняться участившимися случаями массовых вспышек распространения вируса, связанных со школами, торговыми центрами и другими общественными местами. Учитывая быстрые темпы роста числа заражённых вариантом вируса Дельта, ситуация может ухудшиться. Более 80% новых случаев приходятся на долю столичного региона, где, как сообщалось ранее, сложилась кризисная ситуация. В результате осложнения хронических заболеваний, вызванных COVID-19, за минувшие сутки умер 1 человек, общее число умерших – 2.033 человека. За минувшие сутки 740 человек выписаны из стационаров по окончании лечения. Вылечились в общей сложности 151.500 человек.