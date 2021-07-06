В РК из Израиля прибыла партия вакцины Pfizer

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7 июля в южнокорейский международный аэропорт Инчхон из Израиля прибыло 700 тыс. доз вакцины Pfizer. Поставка организована в рамках так называемого «вакцинного свопа», соглашение о котором было ранее заключено сторонами. Правительственная рабочая группа по вопросам вакцин сообщила, что вакцина направлена на специальный склад в Пхёнтхэке провинции Кёнгидо. Согласно двустороннему соглашению, РК обязуется вернуть вакцину Израилю в период с сентября по ноябрь этого года. В рабочей группе сообщили о планах по скорейшему завершению таможенных и других процедур, чтобы обеспечить скорейшее использование вакцины. В свою очередь, 7 июля начальник Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний Чон Ын Гён отметила, что благодаря технологии холодильной цепи, которая есть у РК, двум странам удалось организовать обмен вакциной. Ранее Израиль искал страну, с которой можно было бы поделиться вакциной, срок годности которой истекает 31 июля. Правительство планирует использовать эту вакцину после проведения проверки качества Управлением по вопросам безопасности пищевых продуктов и лекарственных средств.