США пересматривают систему применения экономических санкций

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Администрация президента США Джо Байдена пересматривает систему применения экономических санкций. Об этом сообщает The Wall Street Journal. Речь идёт о санкционной политике относительно КНДР, Ирана и других недружественных США стран. Отмечается, что Вашингтон намерен отойти от имевших место при администрации Дональда Трампа «масштабных кампаний по оказанию давления» на другие страны, чтобы избежать серьёзного экономического ущерба для Вашингтона. Взамен делается акцент на переход от односторонних действий, к «реальной работе с партнёрами». Предполагается, что такие меры связаны с выводом о том, что прежняя санкционная политика имела лишь кратковременный эффект, тогда как в долгосрочной перспективе она не способствовала изменению позиций враждебных стран, а также достижению конкретных дипломатических договорённостей. Одновременно США намерены расширять санкции, нацеленные на борьбу с коррупцией и нарушениями прав человека. Остаётся неясным - планируют ли США смягчить свою санкционную политику. Что касается КНДР, то в этом вопросе имеются препятствия в виде проблемы прав человека, которой США уделяют особое внимание. Стоит отметить, что КНДР никак не отвечает на предложения Вашингтона о начале диалога. Представитель госдепартамента США Нед Прайс заявил: «Мы дали ясно понять КНДР, что готовы к конструктивной дипломатии. Надеемся на конструктивный ответ со стороны Пхеньяна». Сообщается, что пересмотр санкционной политики администрацией Джо Байдена будет завершён к концу лета.