Операционная прибыль Samsung Electronics во втором квартале выросла на 53,4%

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7 июля компания Samsung Electronics опубликовала предварительный прогноз своих экономических показателей за второй квартал нынешнего года. Операционная прибыль оценивается в 12 трлн 500 млрд вон (10 млрд 991 млн долларов), что на 53,4% больше, чем за тот же период прошлого года. Прогнозируемый объём продаж в период с апреля по июнь составляет 63 трлн вон (55 млрд 399 млн долларов). Этот показатель вырос на 18,94% в годовом исчислении. Рост показателей Samsung Electronics объясняется тем, что полупроводниковый бизнес компании компенсирует невысокие показатели в мобильном сегменте. Увеличению спроса на полупроводники способствовал рост продаж на мировом рынке персональных компьютеров в условиях удалённой работы из-за пандемии COVID-19, а также рост продаж серверов, которые используются в центрах хранения и обработки данных.