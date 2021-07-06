В мае профицит платёжного баланса РК превысил 10 млрд долларов

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По данным Банка Кореи, опубликованным 7 июля, профицит текущего платёжного баланса страны составил в мае 10,7 млрд долларов, увеличившись на 8,5 млрд долларов по сравнению с тем же периодом прошлого года. Профицит товарного баланса составил в мае 6,3 млрд долларов, увеличившись на 3,7 млрд долларов в годовом исчислении. Как считают эксперты, причиной роста стало постепенное восстановление экспорта, объёмы которого выросли в мае на 49%, составив 50,3 млрд долларов. Такой рост объясняется высоким спросом на нефтепродукты и автомобили. Импорт составил 43,9 млрд долларов, увеличившись за тот же период на 41,1%. В результате профицит торгового баланса достиг 6,3 млрд долларов. Однако, в сфере услуг зафиксирован дефицит платёжного баланса, размер которого составил 560 млн долларов. Это на 90 млн долларов меньше, чем в мае прошлого года.