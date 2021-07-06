Правительство РК может повысить уровень социального дистанцирования

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7 июля премьер-министр РК Ким Бу Гём провёл совещание по обсуждению эпидемической ситуации. В своём выступлении он заявил, что в стране наблюдается критическая ситуация, требующая мобилизации всех ресурсов для того, чтобы остановить стремительное распространение вируса. Изначально власти планировали ослабить карантинные меры в связи с улучшением эпидемической ситуации и быстрыми темпами вакцинации. Но, учитывая резкий рост числа заражённых, послабления решено отложить. Одновременно правительство приняло решение принять меры для активизации массового тестирования населения, особенно относительно представителей молодёжи в возрасте от 20 до 39 лет. Кроме того, лица, находящиеся на самоизоляции, и предприятия в сфере услуг при нарушении карантинных правил будут исключены из списка объектов правительственной поддержки. В столичном регионе планируется принять меры стимулирования формата работы на дому. Отмечается, что если в течение 2-3 дней ситуация не улучшится, то возможно введение самого высокого уровня социального дистанцирования.