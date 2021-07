Photo : YONHAP News

Танцевальная поп-песня Butter южнокорейской бойз-группы BTS шестую неделю подряд находится на первом месте в главном чарте Billboard Hot 100. BTS - первый азиатский музыкальный коллектив, который сумел достичь такого показателя. Таким образом, к настоящему моменту группа заняла первую позицию в чарте 11-й раз. Ранее англоязычный сингл группы под названием Dynamite держался в топе Billboard три недели подряд, Savage Love – одну неделю, Life Goes On – одну неделю. Butter – четвёртая по счёту песня BTS, возглавившая Billboard Hot 100. 9 июля будет выпушен сингл BTS - Permission to dance.