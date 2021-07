Режиссёр Пон Чжун Хо объявил 74-й Каннский кинофестиваль открытым

Photo : YONHAP News

Южнокорейский кинорежиссёр Пон Чжун Хо – обладатель награды «Золотой пальмовой ветви» и премии «Оскар» открыл 74-й Международный Каннский кинофестиваль. «Я объявляю 74-й фестиваль открытым», - сказал Пон Чжун Хо на корейском языке во время церемонии открытия, состоявшейся 6 июля в Театре Люмьер. Вместе с ним со сцены об открытии мероприятия объявили американская актриса и режиссёр Джоди Фостер, испанский кинорежиссёр Педро Альмодовар и председатель жюри Спайк Ли. Фестиваль проводится с 6 по 17 июля на южном побережье Франции. В основном конкурсе 24 фильма. Открыл мероприятие фильм «Аннетт» французского режиссёра Леоса Каракса. Пон Чжун Хо посетил нынешний Каннский кинофестиваль в качестве специального гостя через два года после того, как получил высшую награду «Золотую пальмовую ветвь» за свой седьмой полнометражный фильм «Паразиты» в 2019 году. Пон Чжун Хо является последним обладателем главного приза Каннского кинофестиваля на сегодняшний день, поскольку в прошлом году мероприятие было отменено из-за пандемии COVID-19. В том году за фестивалем был закреплён порядковый номер 73, произведена селекция фильмов, а осенью состоялись трёхдневные кинопоказы. На церемонии открытия фестиваля Пон Чжун Хо сказал: «Увидев всех вас здесь, у меня сложилось впечатление, что никакого перерыва в проведении фестиваля не было. Несмотря ни на что, кино никогда не останавливалось. Кино продолжает двигаться вперёд, как поезд в фильме братьев Люмьер». Южнокорейский актёр Сон Ган Хо также был на сцене церемонии открытия кинофестиваля в составе жюри. Он является звездой фильма «Паразиты» и пятым по счёту представителем РК, удостоенным чести войти в состав жюри в Каннах после режиссёра Син Сан Ока в 1994 году, режиссёра Ли Чхан Дона в 2009 году, актрисы Чон До Ён в 2014 году и режиссёра Пак Чхан Ука в 2017 году. На нынешнем фестивале работы южнокорейских режиссёров не вошли в конкурсную программу, тем не менее, два фильма приглашены на фестиваль в различных категориях. Это фильм-катастрофа «Чрезвычайная ситуация» (Emergency Declaration) режиссёра Хан Чжэ Рима и фильм «Перед твоим лицом» (In Front of Your Face) в постановке известного режиссёра Хон Сан Су. Знаменитый южнокорейский актер Ли Бён Хон вручит награду на церемонии закрытия 17 июля.