В РК решают проблему сокращения трудоспособного населения

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Правительство РК расширит госуслуги по уходу за детьми в рамках мер по увеличению количества трудоспособного населения в ситуации демографических изменений. Также с целью стимулирования притока иностранных кадров будет расширена выдача виз для иностранных специалистов в перспективных областях. Данная тема обсуждалась 7 июля на заседании Экстренного штаба по вопросам экономики, проходившем под председательством вице-премьера, министра планирования и финансов РК Хон Нам Ги. В ходе встречи он заявил о том, что в целях решения демографической проблемы и сопутствующих социальных последствий подготовлена стратегия по реализации четырёх направлений - решение проблемы уменьшения численности трудоспособного населения, подготовка к изменению структуры общества, противодействие ослаблению регионов, обеспечение устойчивого развития.