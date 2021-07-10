Лидеры РК и Нидерландов договорились укрепить сотрудничество

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7 июля президент РК Мун Чжэ Ин и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте обсудили двусторонние связи и международные вопросы. По итогам встречи, проходившей в формате видеоконференции, было принято совместное заявление. В нём зафиксированы договорённости о расширении сотрудничества в сферах торговли и инвестиций. Было отмечено, что двусторонняя торговля в прошлом году составила 10 млрд 200 млн долларов, увеличившись более чем на 20% по сравнению с предыдущим годом. Мун Чжэ Ин отметил, что Нидерланды являются самым крупным европейским инвестором в РК, занимая третье место в списке объектов южнокорейских инвестиций в Европе. Обе страны являются мировыми лидерами в производстве полупроводников и электронного оборудования, что означает большой потенциал для взаимовыгодного сотрудничества, обеспечивающего стабильность глобальных цепочек поставок. Помимо этого лидеры двух стран договорились о сотрудничестве в таких сферах, как развитие возобновляемых источников энергии, водородная энергетика, низкоуглеродная экономика и инновационное развитие. Они подчеркнули важность всеобщего и равноправного доступа к вакцинам для преодоления пандемии COVID-19 и договорились активно сотрудничать для достижения общих целей инклюзивного «зелёного» восстановления и углеродной нейтральности. Марк Рютте выразил поддержку усилиям Сеула по установлению мира на Корейском полуострове. Кроме того, лидеры двух стран договорились искать пути гармоничного взаимодействия в Индо-Тихоокеанском регионе.