В РК может быть введён самый высокий уровень социального дистанцирования

Photo : YONHAP News

В связи с угрозой четвёртой волны распространения COVID-19 правительство РК не исключает вероятности введения самого высокого уровня социального дистанцирования. Об этом сообщил 7 июля в вечернем выпуске новостей на канале KBS премьер-министр РК Ким Бу Гём. По словам премьера, правительство будет вынуждено пойти на это, если ситуацию не удастся удержать под контролем при нынешнем уровне социального дистанцирования. На замечание о возможной преждевременности смягчения карантинных мер он ответил, что подобные действия были очень важны, поскольку жители страны устали от длительных ограничений, а процесс вакцинации проходил быстрее, чем ожидалось. Глава правительства извинился перед жителями страны за сложившуюся ситуацию. На вопрос о том, отразится ли нынешнее положение дел на недавнем решении освободить определённую категорию лиц от самоизоляции при въезде в страну, премьер-министр ответил, что все въезжающие в страну перед вылетом и по прибытии тестируются на COVID-19. От самоизоляции не освобождаются лица, прибывающие из ряда стран, включая Индию и Индонезию, где возник вариант вируса Дельта. Премьер-министр рассказал и об ужесточении контроля за нарушениями карантинных мер в столичном регионе, где к этой работе привлечены представители местных властей, центрального правительства и полиции. На замечание о задержке вакцинации лиц в возрасте от 20 до 39 лет Ким Бу Гём ответил, что в июле в страну прибудут 10 млн доз, в том числе партия из Израиля, поэтому в августе и сентябре вакцинация будет проходить без задержек. На вопрос о возможности корректировки сроков выплат государственной помощи премьер ответил, что вопрос уже передан на рассмотрение в Национальное собрание.