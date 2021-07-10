Россия готова оказать помощь КНДР в борьбе с COVID-19

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Россия готова в случае необходимости оказать содействие Северной Корее в борьбе с коронавирусом, в том числе, посредством поставок вакцин и медицинского оборудования. Об этом заявил 7 июля на пресс-конференции во Вьентьяне министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он отметил также, что Россия регулярно предоставляет Северной Корее гуманитарную помощь. При этом со стороны России пока не было зафиксировано случаев, свидетельствующих о вспышке коронавирусной инфекции в Северной Корее, которая закрыла свои границы с самого начала пандемии COVID-19 более года назад. Согласно официальным заявлениям ВОЗ, в стране не было ни одного случая заражения коронавирусом. Однако в конце прошлого месяца, выступая на расширенном заседании Политбюро Центрального комитета Трудовой партии Кореи, Ким Чон Ын заявил о произошедшем в стране «серьёзном инциденте» в области здравоохранения, который может привести к возникновению большого кризиса.