Рост цен на жильё привёл к оттоку населения из Сеула

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На фоне стремительного роста цен на жильё в Сеуле в этом году всё больше людей переезжают из столицы в другие регионы, в частности, в провинцию Кёнгидо. Согласно данным Национального статистического управления от 8 июля, количество людей, покинувших Сеул в период с января по май этого года, на 44.118 человек превысило число переехавших в столицу. Если данная тенденция сохранится, чистый годовой отток может достичь 100 тысяч человек. Этот показатель резко упал со 110.230 человек в 2018 году до 49.588 человек в 2019 году, но в прошлом году увеличился до 64.850 человек и продолжает расти. Главной причиной является непрекращающийся рост цен на покупку и долгосрочную аренду жилья в столице. Согласно данным министерства административного управления и безопасности, численность населения Сеула по состоянию на июнь составляет 9 млн 565 тыс. 990 человек, что на 154.856 человек меньше, чем в июне прошлого года. Средняя стоимость квартиры в Сеуле составляет 1 млрд 142 млн 830 тыс. вон (около 1 млн долларов), что на 19,48% выше, чем год назад.