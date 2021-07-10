Агентство S&P повысило прогноз роста экономики РК на 2021 год до 4%

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7 июля глобальное рейтинговое агентство Standard & Poor's (S&P) повысило свой прогноз роста южнокорейской экономики на 2021 год до 4%. В апреле агентство прогнозировало, что южнокорейская экономика вырастет в этом году на 3,6% после сокращения в прошлом году на 0,9%. При этом прогноз на 2022 год понижен с 3,1% до 2,8%. Прогноз S&P на текущий год совпадает с прогнозом Банка Кореи. Правительство страны прогнозирует в этом году экономический рост на уровне 4,2%. Как отмечается в отчёте S&P по экономике стран Азиатско-Тихоокеанского региона, сдерживающим фактором для восстановления экономик стран Азии остаётся внутренний спрос, особенно частное потребление. Внешний спрос остаётся устойчивым, и это помогло увеличить инвестиции в обрабатывающую промышленность. В апреле S&P сохранило кредитный рейтинг РК на уровне «AA», присвоенный в августе 2016 года.