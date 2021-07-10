Южнокорейские спортсмены отправляются в Токио

Photo : YONHAP News

8 июля в Олимпийском парке в Сеуле проходит церемония проводов национальной сборной РК, которая будет представлять страну на Олимпиаде в Токио. В церемонии принимают участие премьер-министр Ким Бу Гём, министр культуры, спорта и туризма Хван Хи, президент Национального олимпийского комитета РК Ли Ги Хын и представители олимпийской сборной. Мероприятие транслируется в прямом эфире на каналах KBS, MBC и SBS. Олимпийские игры в Токио откроются 23 июля и продлятся до 8 августа. 15 тысяч спортсменов из 205 стран будут бороться за 339 комплектов медалей в 33 видах спорта. Делегация РК включает 232 спортсмена, а всего в неё входят 354 человека. Южнокорейские олимпийцы примут участие в соревнованиях по 29 видам спорта. В связи с угрозой заражения COVID-19 власти РК пообещали принять все возможные меры для обеспечения безопасности здоровья спортсменов.