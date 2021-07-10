Доля Samsung - 49% мирового рынка памяти для смартфонов

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В первом квартале текущего года на долю компании Samsung Electronics приходилось 49% мирового рынка микросхем памяти для смартфонов. Об этом говорится в отчёте, опубликованном 8 июля исследователем рынка Strategy Analytics. На втором месте ещё одна южнокорейская компания SK hynix с 23-процентной долей и американский производитель микросхем Micron Technology с 14-процентной долей. Общие доходы мирового рынка памяти для смартфонов в первом квартале составили 11 млрд 400 млн долларов, увеличившись на 2 млрд долларов по сравнению с тем же периодом прошлого года. В секторе DRAM, который вырос на 21% по сравнению с прошлым годом, доля выручки Samsung составила 54%. Далее следуют SK hynix – 25% и Micron – 20%. На рынке NAND, который продемонстрировал рост на 18% в годовом исчислении, доля Samsung составила 42%. Далее следуют SK hynix – 20% и японская Kioxia – 19%.